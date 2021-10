„Mode muss nicht grausam sein“

Ihre Kunst provoziert, ist extravagant und regt vor allem zum Nachdenken an. Maskenbildnerin Tetyana Aleks hat ihre Ausstellung „New Religion – Another Perspective“ so konzipiert, dass sie öffentlich gezeigt und erlebt werden kann. Nach Wels – mit Linz kam es zu keiner Einigung – sind die spektakulären Bilder nun im Werndl Park in Steyr zu sehen.