Lentos Linz: "Donau:Insel" als Zone der Vielfalt

Teils etwas sperrig gestaltet, müssen sich Besucherinnen und Besucher viele Inhalte der Ausstellung großteils selbst erarbeiten. Das ist natürlich möglich, die Frage ist aber, was es bringt und ob sich die Bereiche nicht greif- und nahbarer hätten darstellen lassen.

Was fehlt: Die Auseinandersetzung mit dem Fluss und seinen Ufern als Naherholungsgebiet, als Ort der Freizeitgestaltung und der Erholung. Gerade in Linz wäre es spannend, die öffentlichen Diskussionen – etwa um eine lange geforderte Insel am Urfahrmarkt-Areal oder um eine Aufschließung des Donaustrands in Alt-Urfahr – thematisch und künstlerisch intensiv aufzugreifen.