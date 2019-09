Aus für das juckende Graus mit der Laus

Es kratzt hinterm Ohr, der Nacken juckt und auf der Kopfhaut geht es wild zu. Wenn sich Kinder vermehrt am Kopf kratzen, sollten Eltern einen genauen Blick in und unter die Haare wagen. Denn vielleicht hat das Kind ja jene unliebsamen Gäste mitgebracht, vor denen derzeit wieder in Kindergärten und Schulen gewarnt wird. Kopfläuse werden vermehrt im Herbst entdeckt. „Da kommen alle Kinder nach den Ferien wieder zusammen, haben engen Kontakt und die Läuse können so leichter von Kopf zu Kopf wandern“, erklärt Peter Kahr, niedergelassener Kinderarzt in Linz.