Aus dem Reh wird Biodiesel

Wer in der thailändischen Hauptstadt Bangkok entlang eines Flusses spaziert, dem kann es leicht passieren, dass ein toter Hund im Fluss daher treibt. In Oberösterreich gibt es für so einen Fall eine klar geregelte Vorgangsweise: Der Kadaver des Hundes wird in eine von 140 öffentlich zugänglichen und gekühlten Sammelstellen abgegeben. Der Rinderkadaver wird innerhalb weniger Stunden von einem Fahrzeug der TKV, der Tierkörperverwertung, Regau abgeholt. Dasselbe würde mit den vielen Wildtieren passieren, die im Autoverkehr umkommen. Ein totes Reh würde in der TKV von einem Tierarzt untersucht und dann in die Tierkörperverwertung weitergeleitet werden.

Dort werden in hochspezialisierten Verarbeitungsanlagen mögliche Krankheitserreger durch eine 20-minütige Sterilisation mit 130 Grad Celsius und drei bar Druck zu 100% abgetötet. Anschließend wird das sogenannte Falltier zu Knochenmehl verarbeitet, das in weiterer Folge als wertvoller Brennstoff z.B. für Zementwerke eingesetzt wird und zu Fett, das für die Biodieselerzeugung verwendet wird.

Bei einem Besuch in der TKV im Rahmen einer Pressefahrt entnimmt der Veterinär der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, Herbert Seiringer, gerade eine Probe aus dem Gehirn eines Rindes, um die Gefahr von BSE auszuschließen. „Bis zu 600 Falltiere werden täglich von landwirtschaftlichen Betrieben zu uns transportiert. Darüber hinaus mussten wir im März und April 2018 hunderte Schweine und im Juni 2018 50 Rinder wegen des Ausbruchs von Brucellose töten, ebenso zirka 16.000 Hühner wegen Salmonellen.“ Automatisch wird durch diese Vorgangsweise jegliche weitere Seuchengefahr ausgeschaltet.