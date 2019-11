Auf der Achterbahn der Emotionen

Lachen und Weinen, nachdenken und mitfiebern – unglaublich, wie viele Gefühle sich in zweieinhalb Stunden verpacken lassen – und das sogar richtig unterhaltsam und niveauvoll. Der KURIER war bei der Vorpremiere von „Mary & Max“ am Donnerstagabend im Musiktheater.

Das Musical, das in Linz in der europäischen und deutschsprachigen Erstaufführung zu sehen ist, basiert auf dem gleichnamigen Knetanimationsfilm von Adam Elliot aus 2009. Und es eröffnet vielleicht eine neue Musical-Ära. Denn das was hier für Augen, Ohren und Herz geboten wird, ist zwar ein Musical, aber so atypisch anders, erfrischend modern – einfach authentisch.