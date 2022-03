Auch am Linzer Segelflugplatz geht es tierisch zur Sache

Wer glaubt, dass ein Segelflugplatz nur aus asphaltierten Landebahnen besteht, der irrt. Denn auch dort gibt es Böschungen, Wiesen, Flurgehölze und Heckenzeilen, wo sich Tiere und Insekten verstecken können – so zumindest am Linzer Segelflugplatz Ost, für den nun ein Konzept entwickelt und das sogleich auch vom Naturschutzbund Österreich im Rahmen des „Grand Prix der Biodiversität“ mit 5.000 Euro ausgezeichnet wurde.

Seien es Libellen, Amphibien – wie die Wechselkröte – Reptilien, Biber, Niederwild, Igel, Wildbienen- oder Schmetterlingsarten – sie alle sind am Segelflugplatz zu finden. Um diese Vielfalt auch künftig zu gewährleisten, gehöre dieser Lebensraum geschützt, so die grüne Klimastadträtin Eva Schobesberger am Donnerstag in einer Pressekonferenz: „Gerade in urbanen Bereichen muss der Schutz von Lebensräumen zur Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten noch stärker im Vordergrund stehen“. Damit aber nicht genug, hofft man doch auf mehr Vielfalt. Wie diese zustande kommen soll, erarbeitete die Naturkundliche Station der Stadt Linz.