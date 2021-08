In der Stadt, im Garten und auf der ganzen Welt

Was vergangenes Jahr als Versuchsballon gestartet wurde, darf heuer aufgrund des großen Erfolges weiterfliegen. Das Ars Electronica Festival erobert mehr Raum in der Festivalstadt Linz, nimmt Gelände am JKU Campus ein und findet nicht nur in Österreich, sondern zeitgleich an mehr als 100 Locations in aller Welt statt. Heuer von 8. bis 12. September.

„Mit dem MIT in Boston, einem ganzen Kunst- und Kulturnetzwerk in Barcelona, dem BOZAR in Brüssel, der Onassis Foundation in Griechenland, den Universitäten Auckland und Wellington in Neuseeland, dem chilenischen Außen- und Kulturministerium und ganz vielen anderen Institutionen sind auch heuer wieder sehr unterschiedliche Partnerinnen und Partner mit an Bord“, erklärt Christl Baur, Head of Ars Electronica Festival.