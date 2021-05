Anzeigen gegen 605 Raser in Wels in einer Nacht

Mit insgesamt 605 Anzeigen von Lenkern, die zu schnell unterwegs gewesen waren, ist in der Nacht auf Samstag eine Schwerpunktkontrolle der oberösterreichischen Polizei in Wels zu Ende gegangen. Während der Kontrolle wurden 7.905 Fahrzeuge mit mobilem Radar gemessen, 605 Lenker wurden angezeigt. Der negative Spitzenwert lag bei 151 km/h in einem Bereich, wo nur 70 km/h erlaubt sind.

Im Zuge der Kontrolle zog die Exekutive drei Drogenlenker aus dem Verkehr. Die Beamte nahmen auch technische Überprüfungen an 13 Fahrzeugen vor. Bei fünf Pkw mussten noch an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen werden, 53 Anzeigen wurden wegen technischer Mängel erstattet.