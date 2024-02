Bruckners Affe: Wanderung ins Innere eines Genies

Oberösterreich steht 2024 ganz im Zeichen Anton Bruckners . Auch das "theaterSPECTACEL Wilhering" widmet sich in einer sehr skurrilen Produktion dem Musikgenie des Landes. Und zwar mit einer Uraufführung zum 30. Jubiläum der Theatergruppe.

Bruckners "Freund", der Affe

Der Komponist Anton Bruckner, bekannt für seine Skurrilität, verbrachte einige Sommer im Stift Wilhering zur Sommerfrische und habe dabei Kontakt zu einem Affen aufgenommen, der im dortigen Palmenhaus „einsaß“. Der Name des Affen ist nicht überliefert, aber das Tier taucht in einer von Bruckners Sinfonien auf. Was sich die beiden wohl zu sagen hatten...?