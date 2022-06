„Ich kann jeden Tag kreativ sein“

„Unser Beruf wird nie langweilig, ständig gibt es neue Herausforderungen und Erfahrungen. Wir arbeiten mit vielen Blumen und Pflanzen, haben mit schönen Farben und Materialien zu tun. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Büro zu sitzen.“ Deswegen ist Anna Urstöger auch froh, dass es nach der Lehrzeit bei Edith Spreitzer im „Unverblümt“ in Bad Goisern weitergeht, denn: „Ich bin glücklich, dass ich in meinem Beruf jeden Tag kreativ sein kann.“