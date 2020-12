„Amazon & Co. schöpfen bei uns Milliarden ab“

Die SPÖ schneidet in manchen Ländern sehr gut ab. Am besten im Burgenland, wo Hans Peter Doskozil die absolute Mehrheit erzielt hat, stark ist sie auch in Wien und in Kärnten.

Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob man als Landeshauptmannpartei in eine Wahl geht oder als Quasi-Oppositionspartei. Wien, Burgenland und Kärnten können auf sehr viele Erfolge verweisen, weil die Länder gut geführt worden sind.

Am erfolgreichsten ist Hans Peter Doskozil, der in der Partei wegen seiner restriktiven Migrationspolitik umstritten ist, aber deshalb in der Bevölkerung gut liegt. Wie ist Ihre Position in Migrationsfragen?

Doskozil hat sehr fortschrittliche sozialpolitische Vorstellungen aufgestellt, wie zum Beispiel den Mindestlohn. Deshalb will ich seinen Erfolg nicht auf die Migrationsfrage reduzieren.

Wie ist Ihre Position in der Migrationsfrage?

Ich glaube, dass man es als Gesellschaft nicht akzeptieren kann, dass man Kinder und Familien im Winter in Zeltlagern wie Moria dahinvegetieren lässt.

Sie wären für ihre Aufnahme in Österreich?

Es wäre dringend notwendig gewesen, sowohl für Österreich als auch für Europa, dass man dort eingreift und die Flüchtlinge in Europa aufnimmt. Ich bin sicher, dass sehr viele Gemeinden und Einrichtungen in Österreich bereit sind, Familien aufzunehmen.

Sie wurden als Klubobmann zwar einstimmig gewählt, doch die Gewerkschaft und die Linzer SPÖ standen Ihrer Wahl einigermaßen reserviert gegenüber. Es gibt auch ein Spannungsverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Stellvertreter, dem Linzer Peter Binder. Es kam 2015 zur Stichwahl zwischen Ihnen und dem damaligen Landesgeschäftsführer Binder um das Landtagsmandat, die Binder gewonnen hat. Wie wollen Sie nun diese Situation bewältigen?

Ich bin ein Mensch, der auf Offenheit, auf Zusammenarbeit und auf viel miteinander reden setzt. Das habe ich schon bisher so gehandhabt.

Wenn es wo Vorbehalte gegeben hat, wollte ich durch meine Arbeit beweisen, wie ich es anlege. Ich werde das durch sehr viel Kommunikation und durch viel aufeinanderzugehen zeigen. Dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen.

Sie sind mit 37 Jahren ein junger Politiker. Was ist Ihr Ziel?

Meine persönlichen Karriereziele haben nie eine Rolle gespielt, weil ich immer in Funktionen gekommen bin, von denen ich nicht geglaubt habe, sie jemals anzustreben. Aber offenbar habe ich durch meine Arbeit Eindruck hinterlassen, sodass mir diese Aufgaben zugetraut werden.

Ich will politisch etwas bewegen, das mache ich seit meinem 16. Lebensjahr. Ich war immer gewohnt, selbst anzupacken. Ich will Dinge bewegen. Es geht mir weniger um meine Karriere als um das, was ich für die Menschen bewegen kann. Das ist es, was mich antreibt.

Es könnte ja einmal passieren, dass die Landespartei an Sie herantritt mit der Bitte, Vorsitzender zu werden. Ich nehme an, Sie werden das annehmen.

Ich stelle mich immer den konkreten Dingen, die am Tisch liegen, die vor mir liegen. Diese Dinge greife ich an. Ich hätte mir auch vor zwei Wochen nicht vorstellen können, Klubvorsitzender zu werden. Ich habe nicht selbst Karriereschritte vor, sondern will im Sinne meiner starken Werteprägung etwas weiterbringen.