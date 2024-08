Alpbach für Prammer (SPÖ) wichtiger als Linzer Stadtsenat

Am Donnerstag in der Früh tagte erstmals der Linzer Stadtsenat nach dem Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger wegen dessen Lügen-Affäre um das Brucknerhaus.

Letzterer war als Vertreter für Klaus Luger zum Forum Alpbach gefahren, wo er den Standort Linz bei Diskussionsrunden am Dienstag und Mittwoch vertreten hat. „Deshalb hat er nicht rechtzeitig in Linz beim Stadtsenat sein können“, erklärte eine Sprecherin auf KURIER-Anfrage.

Was Prammer aber schafft: Dass er am Donnerstag um 17 Uhr beim SPÖ-Wahlkampfauftakt in Linz ist. Dass Prammer zum Forum Alpbach gefahren ist, und nicht eine der Vizebürgermeisterinnen, sei laut seinem Büro darauf zurückzuführen, dass „es wesentliche Überschneidungen mit seinen Ressortzuständigkeiten gibt. Die Transformation von Städten, ein zentrales Thema des Forums, passt eng zu seinem Aufgabenbereich.“

Die Stadt Linz hat für die Teilnahme am Forum Alpbach 33.000 Euro an Kosten per Stadtsenatsbeschluss veranschlagt. Dabei wird es nicht bleiben, denn die Stadt Linz übernimmt auch die Reisekosten des Bürgermeisters der kosovarischen Hauptstadt Prishtina. Und auch die Kosten für die Unterbringung und die Anreise der Mitarbeiterinnen werden von der Stadt getragen.