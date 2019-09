Ex-Minister Stöger: ÖVP "will die Pflege den Frauen umhängen"

Was ist Ihr inhaltliches Hauptprojekt?

Wir müssen den öffentlichen Verkehr stärken. Wir wollen den Ausbau der Summerauerbahn ( Linz– Summerau, an der tschechischen Grenze) statt der Linzer Ostumfahrung. Wenn man wo eine Straße ausbaut, dann muss man mindestens so viel Geld in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs stecken.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner ( FPÖ) betont, dass das Land bereits mehr Geld für den öffentlichen Verkehr ausgibt als für den Straßenbau.

Das ist leider nicht wahr. Man muss die Gesamtausgaben für den Verkehr rechnen, dann stimmt die Behauptung nicht. Wir brauchen in Oberösterreich in jedem Ort 32 Verbindungen am Tag. Das heißt, es muss 64 Mal am Tag ein Bus oder ein Zug dastehen, ansonsten hat man keinen öffentlichen Verkehr. Das ist die Untergrenze. Ein Schul- oder ein Schichtbus sind zu wenig. Man kann das mit der Wasserversorgung vergleichen. Das wäre so, wie wenn das Wasser nur von fünf bis acht Uhr früh und abends von fünf bis sechs Uhr rinnt. Da würde jeder sagen, wir haben kein Wasser. Beim Verkehr ist es genauso.

Mit der Stärkung des öffentlichen Verkehrs stärken wir auch jene, die nicht in der Lage sind, mit dem Auto zu fahren. Es wird damit ihr Mobilitätsbedürfnis befriedigt. Hier geht es um Junge, um Ältere, um Personen mit Einschränkungen und um Menschen, die nicht das Geld haben, sich ein Auto zu leisten. Für Oberösterreich heißt das, dass man alle Bahnstrecken elektrifiziert. Das bedeutet eine massive Reduktion des CO2-Ausstoßes.

Wie viel Geld wollen Sie in die Summerauerbahn investieren?

Wir haben in die S10 rund 700 Millionen Euro investiert. Wenn wir das in die Bahn stecken, geht sie durch bis Budweis.

Für die 90 km lange Strecke benötigt man derzeit zweieinhalb Stunden.

Das ist eine Sauerei. Wenn man entlasten will, muss man von der Europäischen Union verlangen, dass bei jedem Produkt, das weiter als 500 km transportiert wird, die Verkehrsleistung zu 80 Prozent auf der Schiene stattfindet. Mit dieser Regelung bekommen wir den -Ausstoß in den Griff.

Es geht um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowohl für die Menschen als auch für die Waren. Die meisten Emissionen kommen vom Warenverkehr. Einer der größten Rückschritte ist das Postverteilzentrum in Allhaming. Da hat man mitten in die grüne Wiese ein neues Zentrum hingebaut. Da wird jeder Brief mit dem Lkw hintransportiert und mit dem Bus zurückgebracht. Früher war das Postverteilzentrum 200 Meter neben dem Linzer Hauptbahnhof. Der Transport lief über den Postwaggon mit dem Zug mit. Diese Logistiksysteme hat man zerstört, weil man alles privatisiert.

Ihr zweites Hauptthema für Oberösterreich?

Die Pflege. Der politische Mitbewerber will die Pflege den Frauen umhängen und das ohne Entgelt.

Wer ist der Mitbewerber?

Das sind alle anderen, aber in Wirklichkeit ist es die ÖVP. Sie machen Voodoo-Rechnungen. Sie hängen die Pflege der AUVA um und sagen, wir machen eine Pflegeversicherung, aber keiner zahlt Beiträge.