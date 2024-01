Innviertel: Betrunkene Autolenkerin bei Unfall schwer verletzt

Eine betrunkene Autolenkerin verursachte in der Nacht zum Sonntag im Innviertel in Oberösterreich einen schweren Unfall, bei dem sie auch verletzt wurde: Die 27-Jährige kam in Sankt Pantaleon (Bezirk Braunau) rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Pkw gegen Betonsäulen sowie Gartenzäune.

Der Wagen überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Beifahrer, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, konnte selbst aus dem Auto klettern, die Lenkerin jedoch musste von Unfallzeugen geborgen werden, sie war eingeklemmt.

Führerschein abgenommen

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden beide mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Ein bei der 27-Jährigen durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

