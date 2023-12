Nach Unfall: Polizei in OÖ fand tief schlafenden Alkolenker im Auto

Ein Autolenker und sein Beifahrer sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden nach einem Auffahrunfall auf einen Milchtankanhänger im Bezirk Rohrbach im Wagen eingeschlafen. Eine Polizeistreife aus Neufelden, die zum Unfallort vor eine Diskothek gerufen worden war, fand die beiden stark alkoholisierten, jungen Männer im Pkw. Sie schliefen so tief, dass sie sich vorerst nicht wecken ließen, informierte die Polizei.

Bei einer späteren Einvernahme gab der 25-Jährige Fahrer an, er sei nicht losgefahren, sondern hätte nur die Zündung angestellt, um die Heizung zu aktivieren. Er sei jedenfalls nicht mit dem Wagen gegen die Deichsel und das Vorderrad des Milchtankanhängers gestoßen.

Offenbar wollte er auch noch einen Zeugen überreden, bei der Polizei anzugeben, dass nur die Zündung des Autos eingeschaltet war. Ein Alkotest ergab 1,58 Promille und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der 23-jährige Beifahrer äußerte sich wohl respektlos gegenüber den Beamten und wurde angezeigt.