Gmunden: Alkolenker flüchtete nach Unfall

Ein stark betrunkener Lenker aus dem Bezirk Gmunden hat am Freitagnachmittag nach einem Verkehrsunfall Fahrerflucht begangen. Der Mann hatte gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Gmunden ein anderes Fahrzeug überholt und einen Sachschaden verursacht. Nachdem der Lenker des anderen Autos ihn auf seinen Alkoholgeruch angesprochen hatte, flüchtete der 65-Jährige sofort.

