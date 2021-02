Aktie Vinc mit hoher Rendite

„Wir fördern Talente und begleiten sie auf dem Weg zur Spitze“, beschreibt Generaldirektor Werner Steinecker die Philosophie des Projekts. Ganz nebenbei wird dem Mehrheitseigentümer Land einiges an Sportförderung abgenommen. Begonnen hat alles vor 20 Jahren mit Hannes Trinkl, dem Abfahrts-Weltmeister 2001 aus St. Pankraz. Trinkl fungiert heute als Familienoberhaupt. Power und Dynamik des Sports sollen das Firmenimage betonen. Und Siegertypen à la Kriechmayr. Dennoch sei die Familienmitgliedschaft nicht vorrangig an Erfolg gekoppelt, erklärt Steinecker: „Wir halten auch in schwierigen Phasen zusammen.“ So wurde der Skicross-Weltmeisterin Andrea Limbacher trotz fünf Kreuzbandrissen die Treue gehalten.

Beträge werden nicht verraten

Wie viel sich die Energie AG ihre sportliche Familie kosten lässt, wird nicht verraten. Das Unternehmen denkt in Kilowattstunden und Stromtarifen, unter dem Strich also in Geld. Was auf der einen Seite ausgegeben wird, soll auf der anderen vermehrt hereinkommen.

3,2 Mio. Euro

Der Marktforscher Focus misst regelmäßig die Medienpräsenz von Sportlern. Demnach hat Dominik Thiem im Vorjahr mit einem Werbewert von 8,9 Mio. € den bisherigen Spitzenreiter Marcel Hirscher abgelöst. Hinter ÖSV-Kollegen Matthias Mayer landete Kriechmayr mit 3,2 Mio. € auf Rang drei. Das sollte sich heuer merklich steigern. Zum Werbenutzen kommt, dass die Familie bei Events zur Verfügung steht. So hielt die Karateka Bettina Plank einen Selbstverteidigungskurs für Mitarbeiterinnen ab, die Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz gaben in einem Fitnesstraining Tipps.