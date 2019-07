Abgesagte Stadionpläne: Linz erbittet vom Land Statutenänderung

Die Bürgerinitiative "Rettet den Pichlingersee" hatte mit mehr als 8.000 Unterschriften eine Volksbefragung gegen die Pläne des LASK, am Pichlingersee ein Stadion zu errichten, erzwungen. Bevor es zu diesem Votum kommen konnte, hat der Klub seine Pläne aber begraben und kehrt stattdessen auf die Linzer Gugl zurück.

Nach Ansicht der Juristen muss die Volksbefragung aus formalen Gründen aber dennoch stattfinden. Aus dieser Sackgasse will man nun mit der Änderung des Landesgesetzes heraus.

Diese Statutenänderung soll der Landtag im September beschließen - Bedingung dafür war seitens des Landes aber, dass in der Stadt eine deutliche Mehrheit dafür gefunden wird. Wie Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) am Freitag Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) in einem Brief versicherte, sei eine "weit über eine Zweidrittelmehrheit hinausgehende Übereinstimmung der Linzer Regierungsparteien für eine Absage der Volksbefragung" gegeben.