Ab Samstag starten wieder Charter-Flüge vom Flughafen Linz

Nachdem zuletzt Erntehelfer in Sondermaschinen am Linz Airport in Hörsching (Bezirk Linz-Land) gelandet sind, kehrt ab Samstag mit Charterflügen wieder Leben ins Passagierterminal ein. Croatia Airlines fliegt wöchentlich die Insel Brac an - via Graz. Der Frachtverkehr lief indes uneingeschränkt weiter, auch mit einer neuen Verbindung nach Istanbul, berichtete der Flughafen am Mittwoch.

Ab Ende Juli wollen die Reiseveranstalter mit Bulgarian Air Charter und Corendon auch wieder Flüge nach Griechenland und Bulgarien - Kos, Lefkas/Preveza, Zakynthos, Rhodos, Heraklion und Burgas - anbieten, hieß es in einer Presseaussendung. Die Flüge könnten in den Reisebüros bereits gebucht werden.