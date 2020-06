Zu diesen Staaten öffnet Österreich die Grenzen - zu diesen nicht

"Heute haben wir ein großes Kapitel aufgeschlagen in Richtung volle Reisefreiheit.“ Mit diesen Worten umriss Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch jenes Maßnahmenpaket, auf das urlaubshungrige Österreicher lange gewartet haben und über das der KURIER bereits in seiner Mittwoch-Ausgabe berichtete. Für einen Großteil der europäischen Länder fallen mit kommendem Dienstag, null Uhr, alle Corona-bedingten Reisebeschränkungen (Kasten).