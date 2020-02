76-jährige Oberösterreicherin übergab Trickbetrügerin 27.000 Euro

Eine 76-Jährige aus dem Bezirk Eferding hat einer Trickbetrügerin 27.000 Euro übergeben. Die Frau rief am Mittwoch gegen 9.00 Uhr bei der Seniorin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dabei kam das Opfer zur Ansicht, mit einer Verwandten namens Karoline zu sprechen. Diese erzählte von einer Eigentumswohnung, die sie in Wels gekauft hätte, und lockte der Pensionistin das Geld heraus.

Die 76-Jährige hob 17.000 Euro auf ihrer Bank ab, 10.000 Euro hatte sie daheim, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag. Gegen 11 Uhr kam die angebliche Anwältin der Verwandten zur Wohnung der Seniorin und nahm das Geld und zwei einfache Golddukaten entgegen. Die Frau ging zu Fuß weg.

Opfer verständigt Polizei

Die Betrogene verständigte dann am Abend selbst die Polizei. Die Frau, die das Geld abgeholt hat, ist circa 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und trug eine blaue Kapuzenjacke mit Pelzbesatz sowie eine schwarze Hose.

Die Polizei rät, mit betagten Verwandten über Trickbetrüger zu sprechen und sie zu warnen. Man soll sofort auflegen, wenn ein unbekannter Anrufer Geld fordert, sich auf gar kein Gespräch einlassen, sich nicht einschüchtern lassen, keine Details zu finanziellen und familiären Verhältnissen verraten und niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Besteht ein Verdacht auf Betrug, bittet die Polizei, sofort mit ihr Kontakt aufzunehmen.