74-Jährige und Hund aus sinkendem Auto gerettet: Polizisten geehrt

Es war der 23. Dezember 2021, als eine 74-Jährige mit ihrem Auto bei Linz in die Donau stürzte. Auch ein Hund befand sich im Fahrzeug. Nun wurden ihre Retter – acht Polizisten – von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Wien geehrt.

Denn wagemutig legten fünf der Beamten beim Eintreffen an der Unfallstelle ihre Ausrüstung ab, um ins nur vier Grad kalte Wasser zu springen und der Dame zu helfen. Diese hatte vergeblich versucht, sich aus dem Wagen zu befreien, der bereits zur Hälfte versunken war und in 15 Meter Entfernung vom Ufer stromabwärts trieb.

Als die Polizisten bei der Frau ankamen, gelang es ihr, das Autofenster einen Zentimeter weit zu öffnen. Danach griffen die Beamten in den Spalt und drückten die Scheibe hinunter. Die 74-Jährige und ihr Hund konnten so über das geöffnete Seitenfenster des Wagens geborgen und von den Polizisten schwimmend ans Ufer gebracht werden. Kollegen an Land warfen ihnen währenddessen Wurfsäcke und Schwimmwesten zu.

Nur rund eine Minute nach Bergung der beiden versank das Fahrzeug komplett in der Donau.