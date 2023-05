60-Jähriger beim Wandern von Stein getroffen und abgestürzt

Ein 60-Jähriger ist am Samstagvormittag beim Bergwandern in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) von einem Steinschlag an der Schulter getroffen worden und daraufhin über 40 Meter abgestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 ins Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf geflogen werden, berichtete die Polizei.