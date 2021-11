60-jährige Frau starb bei Verkehrsunfall in Perg

Eine 60-jährige Frau ist Samstagfrüh in Perg bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich tödlich verunglückt. Ein 39-Jähriger krachte mit seinem Auto frontal in den Wagen der Frau. Der Pkw wurde dadurch gegen einen Strommasten geschleudert. Die 60-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Wagens wurde mit schweren Verletzungen ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.



Der Unfall passierte gegen 6.15 Uhr. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf der B3 Richtung Grein und kam laut den Aussagen eines Zeugen mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrbahn. Der Zeuge habe noch gehupt, um ihn aufmerksam zu machen. Doch das nützte nichts mehr. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Pkw in die Gegenrichtung und es kam zum folgenschweren Frontalzusammenstoß.