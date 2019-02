400 protestierten in Linz gegen Regierung und Burschenbundball

In der Linzer City marschierte Samstagabend das Bündnis „ Linz gegen Rechts“ gegen den wie jedes Jahr im Vorfeld politisch heftig diskutierten Burschenball auf. Ab 17 Uhr setzte sich der Zug vom Pfarrplatz Richtung Landhaus in Bewegung, dann ging es über die Linzer Landstraße weiter bis zum Martin-Luther-Platz, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Die Kundgebung verlief nach ersten Angaben geordnet und friedlich. Das Palais Kaufmännischer Verein, wo beim Ball der Burschenschafter an die 800 Gäste aus dem konservativ-rechten Lager erwartet wurden, war durch ein Platzverbot der Polizei vom Protestzug abgeschirmt.

Eine Zählung der Polizei ergab 400 Teilnehmer am lautstarken Zug zum Kundgebungsplatz. Die Organisatoren nannten dagegen auf ihrer Internetplattform 1100 Teilnehmer. Gut möglich, dass sich während des Marsches durch die Innenstadt noch Protestgruppen anschlossen.