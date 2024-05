400 Liter Heizöl in Oberösterreich in Kanal geflossen

Fast 400 Liter Heizöl sind am Samstag aus einem umgestürzten Container in Aschach an der Steyr (Bezirk Steyr-Land) ausgeflossen, wie ORF berichtete. Die Feuerwehr war rasch an Ort und Stelle, konnte aber nicht verhindern, dass das Öl teilweise in den nahe gelegenen Kanal eindrang.