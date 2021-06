Erste Kinderpalliativstation in Oberösterreich soll entstehen

148 Betten, 17.000 Quadratmeter Nutzfläche, fünf Operationssäle, neun Bettenstationen, davon zwei Kinderintensivstationen - all das will das Land Oberösterreich mit 220 Millionen Euro am Kepler Universitätsklinikum in Linz realisieren. Am Mittwoch stellten Landeshauptmann Thomas Stelzer, seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) und Franz Harnoncourt, Geschäftsführer des Klinikums, das Projekt vor.