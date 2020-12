2021 heißt es: „Danke für die Blumen“

Die Redaktion besteht aus 20 Mitarbeitern, die sich seit der Gründung jeden Mittwoch um 13 Uhr treffen. „Von allen Straßenzeitungen im deutschsprachigen sind wir jene Ausgabe, in der die Betroffenen am stärksten zu Wort kommen“, so Zauner. „Unsere Leute haben dadurch ein Einkommen, das sie dringend brauchen. Vielen macht auch die Einsamkeit zu schaffen. Das Gefühl der Ausweglosigkeit führt oft zu psychischen Krisen, das hat sich durch Corona verschärft. In der Kupfermuckn haben sie Ansprache und eine Tagesstruktur.“

In Oberösterreich schlafen geschätzt 200 Menschen auf der Straße, in Linz zählen die Streetworker ca. 50 Personen. Rund 1.300 Personen nächtigen jährlich in Notschlafstellen und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Gegen 6000 Personen laufen Delogierungsverfahren.