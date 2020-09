200.000 Impfdosen für Oberösterreich

Unkompliziert und ohne Wartelisten geht es bei der Stadt Linz zu: „Wir bieten wieder unsere Gratis-Influenza-Impfung für alle ab 65 Jahren an, und zwar nach dem Motto ’First come, first served’“, erklärt Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ). Wer also an den entsprechenden Terminen, die erst veröffentlicht werden, vor Ort ist, wird geimpft.