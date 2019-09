200 Gäste feierten 100 Jahre Tischlerei Muhr in Schwanenstadt

Bei der Feier meinte der Schwanenstädter Bürgermeister Karl Staudinger: „Qualität setzt sich nicht nur durch, sondern hat auch Bestand. Das gilt für die Arbeit, die von den Mitarbeitern der Tischlerei abgeliefert wird, genauso, wie für den Betrieb selber.“ Angelika Winzig, Abgeordnete zum Europäischen Parlament, verlieh Ehrungen der Wirtschaftskammer an Mitarbeiter und den Firmenchef. „Auf ein 100-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken zu können, das ist keine Selbstverständlichkeit“, so Winzig. „Alle Höhen und Tiefen, die es in einer so langen Zeit gibt, zu überstehen, dass geht nur mit einem ausgeprägten Teamgeist und viel Zusammenhalt im Betrieb und in der Familie. Und vor allem mit Qualität, Qualität und noch einmal Qualität.“