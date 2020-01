17-Jähriger legte wegen "Nervenkitzel" zahlreiche Brände in Enns

So wurde die Feuerwehr am Sonntag vergangene Woche um 17.50 Uhr das erste Mal zum Bahnhof gerufen: In der Unterführung zündete der Täter einen Mistkübel mit Hilfe von Pyrotechnik an.

Täter von Hargelsberg unbekannt

Um etwa 19.15 Uhr versuchte er dann mit Benzin einen metallenen Container anzuzünden. Um 21.08 Uhr brannte schließlich die Holzhalle am Gelände des ehemaligen Frachtenbahnhofs bis auf seine Grundfesten nieder. Diese setzte der Täter ebenfalls mit Benzin in Brand.

Damit nicht genug: Montagabend stand ein Holzhaufen in einem Waldgebiet beim Donauradweg in Flammen.