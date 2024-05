13-Jähriger in Oberösterreich von Straßenbahn erfasst und verletzt

Ein 13-Jähriger ist am Mittwoch in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Der Bub dürfte über die Gleise gelaufen sein, um eine andere Bim, die gerade an der Haltestelle stand, zu erwischen.

Der Straßenbahnfahrer leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern, so die Polizei. Wie schwer der 13-Jährige verletzt wurde, war nicht bekannt. Er wurde ins Spital eingeliefert.