100 Plätze mehr für Justizanstalt Asten

Die Zahl unzurechnungsfähiger Rechtsbrecher stieg enorm: seit 2016 um ganze 60 Prozent. Viele davon finden sich in der Sonderjustizanstalt Asten (Bezirk Linz-Land) wieder – und damit in Österreichs größter Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Doch langsam wird es eng. Asten soll deshalb nun von 200 auf 300 Plätze erweitert werden. Das verkündete Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Dienstag bei ihrem Besuch vor Ort. Ende 2022 soll der Zubau bezugsfertig sein.

„Führt man sich die steigenden Zahlen vor Augen, ist das eine enorme Belastung für die Justiz. Wir stoßen hier auf besondere Herausforderungen, weil die Unterbringung besondere Maßnahmen erfordert“, sagt Zadić. Die Grenze sei längst überschritten, es herrsche akuter Handlungsbedarf.