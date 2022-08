Zwei Wettlokal-Räuber nach Coups in Vösendorf festgenommen

Zwei Wettlokal-Räuber sind nach zwei Taten in Vösendorf (Bezirk Mödling) in Wien festgenommen worden. Die Männer im Alter von 19 und 23 Jahren soll jeweils eine Mitarbeiterin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und den Tageserlös verlangt haben. Die Ausforschung des Täterfahrzeuges führte zu dem Duo. Die Verdächtigen wurden am Dienstag festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Sie waren geständig.

An Wohnadressen festgenommen

Dem 19-Jährigen aus Wien-Meidling und dem 23-jährigen Afghanen aus Wien-Liesing wird ein schwerer Raub am 7. Juni angelastet. Am 17. Juli in einem anderen Wettlokal blieb es beim Versuch. Die Männer trugen jeweils eine FFP2-Maske. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Männer wurden an ihren Wohnadressen mit Unterstützung der Sondereinheit Wega und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen.