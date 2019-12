Zwei Schwerverletzte nach Absturz auf Baustelle am Flughafen Wien

Zwei Männer sind am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr bei der Baustelle "Office Park" am Flughafen Wien in Schwechat in einen bis zu sechs Meter tiefen Schacht gestürzt und schwer verletzt worden. Mit Verletzungen am Becken, den Füßen, am Kopf und am Kreuz wurde einer der beiden mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins UKH Wien-Meidling geflogen, teilte der ÖAMTC der APA auf Anfrage mit.

Der andere erlitt Schäden am Becken und an den Füßen. Er wurde mit dem Christophorus 3 ins Krankenhaus Baden gebracht, berichtete der Autofahrerklub.