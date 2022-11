Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall im Bezirk Baden

Zwei Männer sind am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in einer Werkshalle in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) schwer verletzt worden. Die beiden Niederösterreicher hatten laut Polizeiangaben vom Donnerstag eine luftdichtverschlossene Transportkiste geöffnet. Dabei entstand durch statische Aufladung ein Funke, der ein von einer schadhaften Dose ausgeströmtes Bremsreiniger-Gemisch entzündete. Es kam zu einer Explosion, der Deckel der Kiste wurde gegen die Männer geschleudert.

Notfallhubschrauber im Einsatz

Die beiden Verletzten wurden von je einem Notarzthubschrauber abtransportiert, die aufnehmenden Krankenhäuser waren das Landesklinikum Wiener Neustadt sowie die Klinik Donaustadt in Wien. Im Einsatz standen "Christophorus 3" und "Christophorus 9".