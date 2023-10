Zwei Forstunfälle gleichzeitig: Notarzthubschrauber wurden knapp

Zwei schwere Unfälle bei Waldarbeiten in unmittelbarer Nähe voneinander ließen am Montag im Ybbstal kurzfristig die Rettungshubschrauber knapp werden. Nachdem am Vormittag in Waidhofen-Wirts ein Schwerverletzter bei Forstarbeiten gemeldet worden war, ging wenige Minuten später der nächste Notruf mit einem Verunglückten aus St. Georgen/Reith (Bezirk Amstetten) im inneren Ybbstal ein.

Unfall bei Waidhofen/Ybbs

Zum Unglück im Waidhofner Stadtteil Wirts rückten sofort 18 Mitglieder der örtlichen sowie der benachbarten Stadtfeuerwehr aus.