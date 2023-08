Zwei Fischotterbabys verzücken in Haringsee

Ottermutter dürfte kleine Toni beim Übersiedeln verloren haben

Toni, das jüngere Baby, machte eine Spaziergängerin am Marchfeldkanal mit jämmerlichem Pfeifen auf sich aufmerksam. "Vier-Pfoten"-Tierarzt Hans Frey geht davon aus, dass die Mutter ihr Kind "bei einem Übersiedelungsversuch verloren hat". Toni hat durch die Aufzucht mit dem Fläschchen bereits 150 Gramm zugenommen.

Franziska wurde im burgenländischen Oberwart sehr erschöpft in einem Kanal gefunden. Sie musste von einer Tierärztin erstversorgt werden. In der EGS gewöhnt sie sich nun langsam an das Fläschchen.