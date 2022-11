Zwei Festnahmen nach Schüssen in St. Pölten

Der Lenker flüchtete, stellte den silberfarbenen Wagen aber in einer Garage ab - die Polizei entdeckte das Auto kurz nach dem Zwischenfall, dessen tschechische Kennzeichen waren gestohlen.

Am Bahnhof mit Suchtgift erwischt

Durch "kriminalpolizeiliche Ermittlungsmaßnahmen" sei es gelungen, zwei Verdächtige auszuforschen, hieß es am Sonntag von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Mann und seine Begleiterin wurden am Samstag beim Bahnhof St. Pölten beim Versuch, mit dem Zug aus der Landeshauptstadt zu flüchten, von festgenommen.Sowohl der 24-Jährige - er hat das Auto am Freitag gelenkt - als auch die 28-jährige Rumänin - sie war Beifahrerin gewesen - hatten geringe Mengen an Suchtgift dabei. Beide besitzen keinen aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet.

Bei den Einvernahmen zeigte sich der 24-Jährige geständig das Fluchtfahrzeug gelenkt zu haben. Auch die 28-Jährige war diesbezüglich geständig, jedoch verweigerten beide jede weitere Aussage. Der 24-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, die Frau auf freiem Fuß angezeigt.