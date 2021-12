Zwei Ausschlüsse und ein Austritt bei den Klosterneuburger Grünen

Persönliche Gründe

Zusätzlich ist es zu einem Austritt gekommen. Regina Doppelhofer, die zuvor noch für den Ausschluss von Finkentey und Kobrna gestimmt haben soll, hat die Grünen nun verlassen. „Das ist für uns sehr überraschend gekommen. Die Gründe waren persönlich. Sie ist mit jemandem nicht mehr zurechtgekommen“, sagt der Parteichef.

Aber auch ohne Partei wollen die ausgeschlossenen und ausgetretenen Mandatare weiter im Gemeinderat bleiben. „Uns stört das sehr. Das ist wie Diebstahl oder Betrug“, so Wimmer. Die Betroffenen hätten in der Wahl nämlich nur zwischen neun und 23 Vorzugsstimmen erhalten. Das liege weit unter den 323 Stimmen, die in Klosterneuburg für ein persönliches Mandat notwendig sind. „Die Mandate gehören somit der Partei und nicht ihnen persönlich.“ Man hätte sich gewünscht, dass die Mandate ordnungsgemäß zurückgelegt worden wären, so Wimmer.

Ob die parteilosen Mandatare in Zukunft bei Ausschüssen dabei sein werden, müsse man erst klären.