Zwei abgängige Niederösterreicher wieder aufgetaucht

Zwei abgängige Niederösterreicher sind wieder aufgetaucht. Eine seit Ende September vermisste 60-Jährige aus Hadersdorf am Kamp, einer Katastralgemeinde von Hadersdorf-Kammern (Bezirk Krems), wurde in Wien-Landstraße aufgegriffen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit.

Ein 55 Jahre alter Mann aus Dürnstein (Bezirk Melk), der im Dezember 2019 als abgängig gemeldet worden war, wurde unterdessen in Ungarn ausfindig gemacht.