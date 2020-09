Polizeihund spürte vermisstes Kleinkind in Bachbett auf

Einen glücklichen Ausgang nahm Freitagnacht die Suchaktion nach einem Kleinkind in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs). Und das ist der guten Nase von Polizeidiensthund Brick Retrobelge zu verdanken. Er konnte ein 20 Monate altes Kind aufspüren, das von seinen Eltern gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet worden war.

Die hatten zuvor erfolglos im Bereich des bäuerlichen Anwesens der Familie nach dem Mädchen gesucht und vergeblich Nachschau bei den Nachbarn gehalten. Die Eltern schlugen bei Bedienstete der Polizeiinspektion Lunz am See Alarm.

An der anschließenden Suchaktion waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, örtliche Polizeibedienstete, der Polizeihubschrauber Libelle FLIR, sowie eine Streife der Polizeidiensthundeinspektion St. Pölten beteiligt.

Sitzend und schlafend in Bachbett

Etwa eineinhalb Stunden nach der Verständigung der Einsatzkräfte konnte das Mädchen vom Diensthund Brick Retrobelge etwa einen Kilometer vom elterlichen Wohnhaus entfernt, in einem Bachbett sitzend, schlafend und durchnässt aufgestöbert werden. Das Kind konnte unverletzt in die elterliche Obhut übergeben werden, berichtete die Polizei am Samstag.