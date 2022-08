Zusteller veruntreuten Pakete im Bezirk Amstetten

Der Fund von entsorgten Paketen im Gemeindegebiet von Oed-Öhling im Bezirk Amstetten hat die Polizei zu zwei Zustellern geführt, die nun der Veruntreuung verdächtig sind. Bei den Männern wurden Angaben vom Donnerstag zufolge im Rahmen einer freiwilligen Nachschau Waren wie u.a. Bekleidung, Sportartikel und Parfum sichergestellt.

Die Ermittlungen hatten am 9. August nach einer Anzeige hinsichtlich entsorgter Pakete in einem Waldstück ihren Anfang genommen. In der Folge wurde ein 32-jähriger ungarischer Zusteller als Beschuldigter ausgeforscht. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich geständig, seit 26. Juli Sendungen geöffnet und Waren entnommen zu haben.

Nicht benötigte Pakete und deren Inhalt habe er in Waldstücken bzw. Maisfeldern entsorgt. Die Polizei berichtete diesbezüglich von zwei weiteren Stellen in Oed-Öhling und Wallsee.

Zweiter Mann geständig

Ebenfalles als Beschuldigter wurde ein 33-jähriger ungarischer Zusteller ausgeforscht. Er war zur Veruntreuung in drei Fällen geständig. Von den Männern wurden die Pakete laut Polizei in der Sendungsnachverfolgung auf den Status "Zugestellt" gebucht.

Ein Teil der sichergestellten Waren ist bereits Geschädigten zugeordnet worden. Bei etwa 60 Gegenständen ist das jedoch noch nicht der Fall gewesen, so die Ermittler. Die aufgefundenen Pakete waren an Empfänger in Aschbach, Oed-Öhling und Amstetten-Mauer adressiert. Geschädigte mögen sich mit der Polizeiinspektion Oed (Tel.: 059133-3109) in Verbindung setzen. Die Beschuldigten wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.