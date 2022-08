Betrunkene Autofahrerin verletzte Familie mit Kleinkindern am Rad

Zwei Kinder in einem Fahrradanhänger sowie ihre Eltern sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) verletzt worden. Eine betrunkene Autofahrerin kam auf die linke Fahrbahnseite und erfasste das Fahrrad des 39-jährigen Mannes, der daraufhin gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Auch seine dahinter fahrende Ehefrau wurde verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Familie mit den zwei Kleinkindern im Alter von zweieinhalb Jahren und neun Monaten war gegen 20.45 Uhr auf einem Begleitweg Richtung Gols unterwegs, als sie von der 43-jährigen Fahrzeuglenkerin erfasst wurde. Bei ihr konnte später eine starke Alkoholisierung festgestellt, sie blieb beim Unfall unverletzt. Die vier Verletzten wurden von der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.