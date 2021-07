Zum Dahinschmelzen gut: Die Kreativität der NÖ-Eismacher

Der bekannte Klassiker oder doch lieber die neueste ausgefallene Kreation? Man könnte fast meinen, die Entscheidung vor der Eisvitrine lasse Rückschlüsse auf den Charakter und die individuellen Geschmäcker zu.

Neben dem persönlichen Gusto wirkt sich vor allem aber auch die aktuelle Witterung auf die Kugel-Wahl aus, wie Corinna Bachinger weiß. Seit mehr als zwanzig Jahren betreibt sie ihr Eiscafé Bachinger in der Handel-Mazzetti-Straße im Süden St. Pöltens. „Sind die Temperaturen kühler, gehen vor allem die Cremesorten gut. Umso wärmer es wird, desto fruchtig werden auch die Eisbestellungen“, so die Expertin.

Neben den Klassikern wie Erdbeere, Schokolade oder Vanille schlecken die Kunden des Eiscafés Bachinger aber auch gerne die Geschmäcker Waldbeere oder Eierlikör. „Besonders gut kommt auch Sanddorn an. Das ist auch eine meiner Lieblingssorten“, erzählt Bachinger, die ansonsten noch gerne Malaga- und Sauerrahm-Eis isst. „Alle Sorten werden hier selbst, ganz ohne Konservierungsstoffe hergestellt“, erklärt die Chefin. „Vor allem die Nachfrage nach veganen oder laktosefreien Eissorten ist in den letzten Jahren gestiegen. So sind unsere Fruchteissorten bis auf Banane alle vegan.“

24 verschiedene Sorten sind jede Saison Fixstarter im Sortiment des Eiscafés, dazu kommen vier wetter- beziehungsweise saisonabhängige „Flexi-Sorten“. Im Moment werden so auch Kiwi, Pfefferminz, Melone und Griechisches Joghurt in geeister Form angeboten.