Eiskarussell: Im Otto-Wagner-Haus dreht sich jetzt alles ums Eis

Die 34-jährige Steirerin Stefanie Wächter studierte Jus - und zwar in Wien und in Belgrad. Doch als Anwältin sollte sie nie arbeiten. In Belgrad fing Wächter an, in einem österreichischen Eisgeschäft zu arbeiten.

Sie verliebte sich in das Eismachen und in die Art, wie man damit Menschen glücklich macht. Daraufhin änderte Wächter ihren Lebensweg.

In Italien besuchte sie für einige Tage die sogenannte "Eis-Universität" von Bologna. Und in Istanbul lernte sie von einem italienischen Eismacher, wie man echte Pistazien und Früchte zu Eis verarbeitet. Genau das macht sie heute auch in Wien.