Wenn Ferdinand Drexler an die Höllentalbahn denkt, geht es um mehr als Schienen, Wagen und Technik. Es geht um ein Stück Geschichte, das nur durch Menschen wie ihn weiterlebt. Um alte Fahrzeuge, historische Anlagen und eine Bahnstrecke, die mit viel Engagement vor dem Vergessen bewahrt wird.

Jede freie Minute

Seit zwei Jahren steckt Drexler jede freie Minute in die Restaurierung eines historischen Beiwagens der Höllentalbahn. Gemeinsam mit seinen Vereinskolleginnen und -kollegen wird der Wagen Schritt für Schritt wieder in den Originalzustand zurückversetzt. Mit viel Geduld, handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail wird geschraubt, gelötet und geschweißt. Eine Arbeit, die viel Zeit benötigt – aber auch besondere Momente schafft.

Die größte Freude entsteht für Drexler dann, wenn aus vielen Stunden Arbeit wieder etwas Lebendiges entsteht. „Die größte Belohnung ist, wenn man mit dem Zug dann fahren kann“, erzählt er, das mache alle Mühen wert. Ebenso wichtig ist für ihn die Gemeinschaft im Verein: „Es ist schon super, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die sich für dasselbe Thema interessieren. Das macht richtig Spaß.“