Kampf gegen Neophyten in Altlengbach: Einmal rupfen reicht nicht

„Natürlich ist der Staudenknöterich grün“, sagt Vilma Fischkandl schmunzelnd. „Aber das ist auch schon alles, was er kann.“ Darum hat sie sich ein Ziel gesetzt: Sie möchte den Neophyten so gut es geht ausreißen. Und das aus gutem Grund: Der Japanische Staudenknöterich breitet sich rasant aus und verdrängt nahezu alles, was ihm in den Weg kommt - die heimische Artenvielfalt leidet darunter.

Zwei Stunden pro Woche

In Altlengbach (Bezirk St. Pölten) kümmern sich die Freiwilligen rund um Fischkandl um drei Flächen. Einmal pro Woche treffen sie sich für etwa zwei Stunden, um den Staudenknöterich auszureißen. Doch die Pflanze gibt nicht auf. Ihre langen Wurzeln reichen tief in den Boden und treiben immer wieder neu aus – sie vollständig zu entfernen ist kaum möglich. Deshalb ist Konsequenz gefragt.

„Es bringt nichts, einmal ein bisschen zu rupfen. Man muss regelmäßig dranbleiben.“ Dass eine kleine Gruppe Freiwilliger den Staudenknöterich nicht vollständig beseitigen kann, ist allen bewusst. Darum greifen sie dort ein, wo sich die Pflanze gerade erst ausbreitet. So soll verhindert werden, dass neue Monokulturen entstehen. „Wenn mehr Menschen mitmachen oder solche Maßnahmen professionell unterstützt würden, könnten wir noch viel mehr erreichen“, sagt Fischkandl.