Maskenproduktion: "Zu zweit ist es natürlich einfacher“

Die Nähmaschinen wurden kurzerhand umgestellt und so näht sie ab sofort Mund-Nasen-Schutz-Masken. Und da so viele Anfragen kommen, näht Krajewski mittlerweile auch nicht mehr alleine. Schon seit Beginn von „diewachauerinnen“ hat sie immer wieder Unterstützung von Freundinnen bekommen, besonders von Edina Wandl aus Mautern. „Wir kennen uns, seit wir Arbeitskolleginnen sind und daraus ist eine Freundschaft geworden. Irgendwie haben wir gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir müssen was gemeinsam machen“, erzählt Krajewski. „Zu zweit ist es natürlich immer einfacher.“