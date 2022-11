Zu viele Vorstrafen gesammelt: Brandstifter muss hinter Gitter

Er hatte Polizei und Feuerwehr in Baden am 30. August beschäftigt. Und obwohl es letztlich nur Bagatelldelikte waren, die dem Burgenländer zur Last gelegt wurden, muss er doch für sechs Monate hinter Gitter. Grund dafür: fünf einschlägige Vorstrafen.

Dass er ein nur etwa 30 mal 30 Zentimeter großes Stück Wiese im Kurpark sowie einen Mistkübel vor dem AMS Baden in Brand gesteckt hatte, gab der 26-Jährige zu. Er sei schwer betrunken gewesen, konnte er als einzige Begründung für seine Taten nennen. Da sei der Wunsch entstanden, „etwas anzuzünden.“ Also setzte der Burgenländer seinen Pullover in Brand und warf ihn im Kurpark in ein Gebüsch.

Selbst Feuerwehr gerufen

Passiert ist wenig. Trotz des durch die Sommerhitze ausgetrockneten Bodens. „Es hätte aber sehr viel passieren können. Das muss in diesem Fall beachtet werden“, mahnte die vorsitzende Richterin. Dass er eine Ausbreitung der Flammen verhindern wollte, zeigt die Reaktion des 26-Jährigen. Er verständigte selbst die Feuerwehr, als die Brandstelle immer stärker zu qualmen begann.

Im zweiten Fall diente ihm eine Zeitung als Zündhilfe: Der Mistkübel vor dem AMS Baden verschmorte, weiterer Schaden entstand nicht. Auch hier alarmierte der Mann selbst die Feuerwehr – mit dem geliehenen Handy eines Passanten, weil er seines nicht bei sich hatte.